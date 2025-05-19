¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÙÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤òTravis Japan¤¬Ã´Åö¡¡ÃæÂ¼³¤¿Í¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¡×
¡¡6·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤òTravis Japan¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Travis Japan ÃæÂ¼³¤¿Í¡¢¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡¡¡Ö¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ËÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡£Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¾¯½÷¥ê¥í¤È»Ð¤Î¥Ê¥Ë¤Ï¡¢Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Î´íµ¡¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÐËå¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡£Èà¤é¤Î´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡¢¡È¥ª¥Ï¥Ê¡Ê²ÈÂ²¡Ë¡É¤ÎÂçÀÚ¤Êå«¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡5·î17Æü¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ò´Þ¤àTravis Japan7¿ÍÁ´°÷¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥êー¤ÎÆ±Ì¾³Ú¶Ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤Î¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ðー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ô¡×¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡£±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥Î¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë·»Äï¥Ç¥å¥ªNyjah Music & Zyah Rhythm¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿áÂØÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Travis Japan¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È²Î¾§ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ªー¥é¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥ËーËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤Ë²á¤´¤·¤¿Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤äÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿Èà¤é¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬ÉÁ¤¯¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤ä¡ÖÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤È¤â¶Á¤¹ç¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤Î·èÄêÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥ÉÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥·èÄê¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØTravis Japan Concert Tour 2025 VIIsual¡Ù¤Î3·îËö¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¹µ¼¼¡£¥³¥ó¥µー¥È°áÁõ»Ñ¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Þ¤¿½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»Â¿¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À～¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃæÂ¼¤Ç¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éTravis Japan¤¬ÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¡Ö¥Ðー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ô¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¨～¡ª¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÃæÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥·èÄê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊó¹ð¤Ë¡Ö±¿Ì¿¤À¡ª¡¡»À·ç¤À¡ª¡×¤È´î¤ÖÃæÂ¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¡Ê³¤¿Í¤¬¡Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÇï¼ê¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âTravis Japan¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤òËá¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚTravis Japan ¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üµÜ¶á³¤ÅÍËÍ¤¿¤Á¤â¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¡¢³¤¿Í¤¬À¼¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢·È¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆTravis Japan¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸÷±É¤À¤·´ò¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÃæÂ¼³¤¿Í¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤È¤·¤Æ¡Ê»²²Ã¡Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âTravis Japan¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç³Ú¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡ÙËÜÅö¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤ò¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀîÅçÇ¡·ÃÎ±±Ç²è¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¡Ö¥Ðー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ô¡×¤òTravis Japan¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼¤¬·à¾ì¤ÇÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬´ò¤·¤¤»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹¤Ë´ò¤·¤¤NEWS¤Ë¥Ïー¥È¤¬¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª±Ç²è¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¸ø³«¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¥á¥é¥á¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üµÈß·´×Ìé¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤âÇ¯Îð¡¢Ç¯ÂåÌä¤ï¤º°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥Ðー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥ô¡×Travis Japan¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âÇ¯Âå´Ø·¸¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Travis Japan¤ÎÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤éTravis Japan¤¬¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë