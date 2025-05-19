¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡×°µ´¬¥Ü¥ì¡¼¡õPK³ÍÆÀ¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÃÏ¸µ»æ¤¬ºÇ¹âÅÀ¤ÇÀä»¿¡ª¡ÖÈá¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÍ£°ì¤Îµß¤¤¤À¡×
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£µ·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè37Àá¤Ç¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥¢¥ê¥«¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥ê¥¨¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ê¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£±Ê¬¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢£³¡Ý£²¤Ç£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±Á°È¾¤ËÌöÆ°¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿18Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²ËÜ¤ÎºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î£²ËÜÌÜ¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤éº¸Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ¤¬°µ´¬¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡ª
¡¡¤³¤Î³èÌö¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î£·ÅÀ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¤³¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ÎÈá¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÍ£°ìµß¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢·è¤·¤Æ±£¤ì¤º¡¢Í¦´º¤Ç¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¤¡£PK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·è¤·¤Æ´Ë¤á¤º¡¢¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¶ìÀï¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¡¢23ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡
¡¡£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±Á°È¾¤ËÌöÆ°¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿18Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²ËÜ¤ÎºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ×ÊÝ¤¬°µ´¬¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡ª
¡¡¤³¤Î³èÌö¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤Î£·ÅÀ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¤³¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ÎÈá¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÍ£°ìµß¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¡£¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢·è¤·¤Æ±£¤ì¤º¡¢Í¦´º¤Ç¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¤¡£PK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·è¤·¤Æ´Ë¤á¤º¡¢¾ï¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¶ìÀï¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¡¢23ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡