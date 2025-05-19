Âè£²»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ±¤¤¬¡×
Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«¤ÎÊ¬¤«¤ë¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ä«ÈæÆà¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡¡Chaumet¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ø¥¢¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤Û¤ó¤È¤ËåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ½÷²¦ÍÍ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡µ±¤¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«ÈæÆà¤Ï21Ç¯7·î¤Ë»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS»³²¼·òÆóÏº¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£