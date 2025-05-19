¡Ø¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î»ô¤¤Ç¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù±Ñ°Ë2¤Ä¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÈ¯É½
2¤Ä¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬»ô¤¤Ç¤Îµ¯¸»¤òÄ´ºº
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
»ô¤¤Ç¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Ï¿·ÀÐ´ï»þÂå¤Î½é´ü¤ÎÇÀÌ±¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²è´üÅª¤Ê2¤Ä¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥íー¥Þ¡¦¥È¥ë¥ô¥§¥ë¥¬¥¿Âç³Ø¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¸¦µæ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï±Ñ¹ñ¥¨¥¯¥»¥¿ーÂç³Ø¤¬¼çÆ³¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÂ¿¤¯¤Î°äÅÁ»Ò¾ðÊó¤È¹Í¸Å³ØÅª¤Ê¾Úµò¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö»ô¤¤Ç¤Îµ¯¸»¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥Þ¡¦¥È¥ë¥ô¥§¥ë¥¬¥¿Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤È¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢È¾Åç¤Ë¤¢¤ë97¥õ½ê¤Î¹Í¸Å³Ø°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¸ÅÂå¤Î¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤ÎÉ¸ËÜ¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëÉ¸ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ËDNAÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÃÜ²½¤µ¤ì¤¿Ç¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï1À¤µª¤´¤í¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀâ¤è¤ê¤â¿ôÀéÇ¯¤âÃÙ¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÆ³ÆþÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÇÈ¤Ïµª¸µÁ°2À¤µª¤Þ¤Ç¤ËËÌÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é°Ë¥µ¥ë¥Çー¥Ë¥ãÅç¤Ë¥ä¥Þ¥Í¥³¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÌîÀ¸Ç¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÇÈ¤Ï¥íー¥ÞÄë¹ñ»þÂå¤Ç¡¢¸½Âå¤Î»ô¤¤Ç¤È°äÅÁÅª¤ËÎà»÷¤·¤¿¥Í¥³²ÊÆ°Êª¤¬¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÅÚ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬½é´ü¤ÎÇ¤Î²ÈÃÜ²½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¡¶µÅªÍýÍ³¤Ç¿òÇÒ¤µ¤ì¤¿Ç¤¿¤Á
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
°ìÊý¤Ç¥¨¥¯¥»¥¿ーÂç³Ø¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë»þÂå¤ËÇ¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Áー¥à¤Ï206¤Î°äÀ×¤«¤é2416ÅÀ¤ÎÇ¤Î¹Í¸Å³ØÅª¹ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö»ô¤¤Ç¤Ï¥íー¥ÞÄë¹ñ¤Î³ÈÂç¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Îµª¸µÁ°1000Ç¯½éÆ¬¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¥íー¥ÞÄë¹ñ»þÂå¤ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°»þÂå¤Ë¤âÇ¤¿¤Á¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢»ô¤¤Ç¤Îµ¯¸»¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¿òÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥ß¥¤¥é²½¤¬¿Ê¤ß¡¢½¡¶µ³èÆ°¤ËÈ¼¤¦°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤âÇ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥íー¥Þ»þÂå¤Ë¤âÇ¤Ï¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÌ²¤¿ÀÏÃ¤Ç¤â¡¢Ç¤Ï½÷¿À¤È´ØÏ¢¤¬¶¯¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿®¶Ä¤Ë¤è¤ê¡¢µ·¼°¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÇ¤¬³ÆÃÏ¤Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè½»¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¤Î¸òÇÛ¤¬¤¹¤¹¤à
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤É¤Á¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿»ô¤¤Ç¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Þ¥Í¥³¤È¸òÇÛ¤·¤¿¤êÁè¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¾¸¦µæ¤È¤â¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¤Î»ô°é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÊ¸²½¡¦½¡¶µÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÇ¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿ÇÀÌ±¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤ä¸ò°×¡¢¤½¤·¤Æ½¡¶µÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ¡§The complex origin story of domestic cats: Research points to Tunisia