23ºÐÎëÌÚÍ£¿Í¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯°ÜÀÒ¹ç°Õ¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡¡°ÜÀÒ¶â¤Ï11¡Á13²¯±ß¤«
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚÍ£¿Í¡£
ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë23ºÐ¤Î½¨±Ñ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØSky¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬ÎëÌÚ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ¿Í¤â¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¤â¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï700Ëü¡Á800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê11.3¡Á13²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¡£
Æ²°ÂÎ§¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤ÏÆ¨¤·¤¿¡ÊUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¡Ë¡£
ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇ¹â³Û°ÜÀÒ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªÎòÂå1°Ì¤Ï¡Ö59²¯±ß¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎëÌÚ¤ÏÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÆ²°Â¤Î¸å³ø¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£