¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢£²µ¾Èô¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê£²ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£²°ÌÉâ¾å
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹¡½¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£¸Æü¡¢ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡á¥ê¥°¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè£´ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Ç£²ËÜ¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ£²ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢»ÃÄê¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¡È£Ð£Ã£Á¡É¤³¤È¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤¬»°ÎÝÂÇ¡££±»à¤«¤éÎëÌÚ¤¬º¸Íã¤ØÀèÀ©µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡££´²óÀèÆ¬¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££±¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é£Ð£Ã£Á¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬º¸¼º¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬ºÆ¤ÓÃæµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡££·²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î£²ÂÇÅÀ¤Ï£±£¶Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É½éÀï°ÊÍè£²»î¹ç¤Ö¤ê¡££³£¹ÂÇÅÀ¤È¤·¤ÆÆ±Î½¤Î£Ð£Ã£Á¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ï¥·¥«¥´¤òËÜµòÃÏ¤ËÃÖ¤¯¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡Ö¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇÁ°Æü¤Þ¤Ç£²Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£