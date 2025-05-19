¥½¥·¥¨¥Àvs¥¸¥í¡¼¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè37Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)
¥½¥·¥¨¥À 3-2(Á°È¾2-1)¥¸¥í¡¼¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥½]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó(5Ê¬)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(20Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥ê¥¨¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ê(90Ê¬+1)
[¥¸]¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë(10Ê¬)¡¢¥Ý¥ë¥È¥¥(77Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥½]¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ì(62Ê¬)
[¥¸]¥¸¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥¹(49Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë(62Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Ê¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(90Ê¬+6)
´Ñ½°:28,315¿Í
¨¦¥½¥·¥¨¥À¤¬AT·àÅª¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¾þ¤ë!! µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏPK³ÍÆÀ¤Ç¹×¸¥¡¢¹ë²÷¥Ü¥ì¡¼¤Ï19ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë
¥½¥·¥¨¥À 3-2(Á°È¾2-1)¥¸¥í¡¼¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥½]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó(5Ê¬)¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(20Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥ê¥¨¥¹¥¯¥ì¡¼¥Ê(90Ê¬+1)
[¥¸]¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë(10Ê¬)¡¢¥Ý¥ë¥È¥¥(77Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥½]¥¢¥Þ¥ê¡¦¥È¥é¥ª¥ì(62Ê¬)
[¥¸]¥¸¥ç¥ó¡¦¥½¥ê¥¹(49Ê¬)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¹¥È¥¥¥¢¡¼¥Ë(62Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Ê¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(90Ê¬+6)
´Ñ½°:28,315¿Í
¨¦¥½¥·¥¨¥À¤¬AT·àÅª¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¾þ¤ë!! µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏPK³ÍÆÀ¤Ç¹×¸¥¡¢¹ë²÷¥Ü¥ì¡¼¤Ï19ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë