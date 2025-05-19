µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥óL¤Ç3²ó1¼ºÅÀ¡¡Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡ÖÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½2¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡2·³ºÆÄ´À°Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢3²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ3»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£¡ÖÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¦ÂÀÂÜÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹´Ý¤Ï½é¤á¤Æº¸Íã¤Ç¼éÈ÷¤Ë½¢¤¡¢7²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£