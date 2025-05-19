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¢£ÅìÅ´¹© <1835> ¡¡3,530±ß¡¡(+315±ß¡¢+9.8¡ó)
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¡¡¥¼¥í <9028> [Åì¾Ú£Ó]¤¬4Æü¤Ö¤ê¤ËµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï5·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯6·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯7·î-25Ç¯3·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84.3¡óÁý¤Î54.5²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î107.4±ß¢ª138.4±ß(Á°´ü¤Ï61.4±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
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¡¡¥ì¥Ã¥¯ <7874> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7Æü¤Ö¤ê¤ËµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï5·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ78.1¡óÁý¤Î30²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î21.5²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£26Ç¯3·î´ü¤âÁ°´üÈæ3.2¡óÁý¤Î31²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç28´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¡¢3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
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¢£¥±¥¤¥¢¥¤ÉÔ <3465> ¡¡5,150±ß¡¡(+350±ß¡¢+7.3¡ó)
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¢£¥Ùー¥¹ <4481> ¡¡3,255±ß¡¡(+190±ß¡¢+6.2¡ó)
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¢£¥ê¥¾ー¥È¥È¥é <4681> ¡¡1,616.5±ß¡¡(+90.5±ß¡¢+5.9¡ó)
¡¡¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È <4681> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï5·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:40)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ23.1¡óÁý¤Î268²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯3·î´ü¤âÁ°´üÈæ2.4¡óÁý¤Î275²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç4´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¡¢Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò60±ß¢ª62±ß(Á°¤Î´ü¤Ï54±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤Ï32±ß¤È¤·¡¢3·î31Æü³äÅö¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼Â¼ÁÇÛÅö¤Ï3.2¡óÁýÇÛ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¢££Ä£É£Ô <3916> ¡¡2,510±ß¡¡(+136±ß¡¢+5.7¡ó)
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー <3916> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤ê¤ËµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï5·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯6·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯7·î-25Ç¯3·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.5¡óÁý¤Î25.2²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î29²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï87.0¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î81.4¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¹â°µ¥¬¥¹ <4097> ¡¡1,004±ß¡¡(+53±ß¡¢+5.6¡ó)
¡¡¹â°µ¥¬¥¹¹©¶È <4097> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤ê¤ËµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï5·î15ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡¢25Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ0.2¡ó¸º¤Î66.4²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ6.9¡óÁý¤Î71²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ç5´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
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