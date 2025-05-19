¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤¬ÃÇ¸À¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºÇ¸å¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡×
2ÅÙ¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¡Ê64¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê34¡Ë¤¬¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºÇ¸å¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡×¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ú¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È±Ç²è¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤á¤Æ²ñ·×»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÁÀâ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¡A COMPLETE UNKNOWN¡×¡Ê24Ç¯¡Ë¤Çº£Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ê29¡Ë¤Î½Ð±éºî¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2013Ç¯¤Ë22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤Î»þÂå¤Ç¡Ö±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹À½Â¤¸µ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë