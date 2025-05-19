Âçºå¶Í°þ¤¬£±£´ÅÙÌÜ£Ö¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÃæÌî¤¬£²¼ºÅÀ´°Åê¡¡¡Ö·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤ò·è¾¡¤Ç¡×ÍúÀµ¼Ò¤ËÀã¿«
¡¡¡Ö½Õµ¨¹â¹»ÌîµåÂçºåÂç²ñ¡¦·è¾¡¡¢Âçºå¶Í°þ£¶¡Ý£²ÍúÀµ¼Ò¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹ÁÌîµå¾ì¡Ë
¡¡Âç¹õÃì¤¬ÅêÂÇ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤¬ÍúÀµ¼Ò¤ò²¼¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯°ÊÍè£³Ç¯¤Ö¤ê£±£´ÅÙÌÜ¤Î½Õµ¨ÂçºåÂç²ñÍ¥¾¡¡£ºå¿À¤Ê¤É£·µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Ç¼ç¾¤ÎÃæÌîÂç¸×¡Ê¤À¤¤¤È¡ËÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¹²ó£¹°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»°²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢½é²ó¤«¤é»Í²ó¤Þ¤ÇËè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¡¢£±£´£°µå¤ÎÎÏÅê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº¸±Û¤¨£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤ò·è¾¡¤Ç¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ºò½©ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¡££³¡Ý£¸¤ÇÇÔÀï¤È¶ì½Á¤ò¤Î¤Þ¤µ¤ì¤¿ÍúÀµ¼Ò¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ì¾Ìç¤Î¼ç¾¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÕÌ³¤òÃ´¤¦ÃæÌî¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò¶»¤ËÄ¹¤¤Åß¤ò±Û¤¨¡¢·ë²Ì¤Ç¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶áµ¦Âç²ñ¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢²Æ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¡£²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤âÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤¯¡¢¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£