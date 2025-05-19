¿Í¼Á²òÊü¤äÉðÁõ²ò½ü¤òÇ÷¤ëÁÀ¤¤¤«¡¡¥¬¥¶ÃÏ¾å¿¯¹¶¡¢ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ç°µÎÏ
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï18Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤ÈÆîÉô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3·îÃæ½Ü¤Ë¥¬¥¶¹¶·â¤òºÆ³«¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿¯¹¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·³»öÅª°µÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯¤á¡¢17Æü¤ËÃç²ð¹ñ¥«¥¿¡¼¥ë¤ÇºÆ³«¤·¤¿ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¼Á²òÊü¤äÉðÁõ²ò½ü¤Ê¤É¤ÎÍ×µá¼õ¤±Æþ¤ì¤òÇ÷¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï18Æü¡¢3·î¤ËÄä»ß¤·¤¿¥¬¥¶¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öµ²²î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦ºÇÄã¸Â¤Î¿©ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÀ¯¸¢¤«¤éºÆ³«°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î»Ø´ø·ÏÅý¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢À¯¼£¤È·³»öÎ¾ÌÌ¤Ç²õÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¯Ä´¡£ÃÏ¾åºîÀï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ670¥«½ê°Ê¾å¤òºÇ¶á¡¢¶õÇú¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤Ë¥¬¥¶ËÌÉô¤ò»ë»¡¤·¤¿¥¶¥ß¡¼¥ë·³»²ËÅÁíÄ¹¤Ï¿Í¼Á²òÊü¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹¶·â¤ò´Ë¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤«¤é¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë18Æü¤Î¥¬¥¶»Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç140¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£