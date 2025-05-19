¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆ°¤¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡¢¼ÂÀïÉüµ¢£²ÀïÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¡¡³°Ìî¼éÈ÷¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤ÈäÏª
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±¡¼£²¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£¸Æü¡¦È¬²¦»Ò¡Ë
¡¡±¦ÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡ËÆóÆ¬¶Ú¶ÚÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¼ÂÀïÉüµ¢£²»î¹çÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£²ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¤Ç£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£Éüµ¢¸å½é¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¡¢º£·îÃæ¤Î¾º³Ê¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤¿¡£Æó¥´¥í¡Ê¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¡Ë¡¢°ì¥´¥í¤È£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ÇËÞÂà¤·¤¿¤¢¤È¡¢£·²óÀèÆ¬¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¡£Áê¼ê±¦ÏÓ¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿ÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¡¢¤È¡££³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¤ª¤ª¤²¤µ¤Ë¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×¡£ÂÇÀþ¤¬£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÄ¹¤¯£·²ó¤Þ¤Ç½¢¤¤¤¿¼é¤ê¤Ç¤â¡¢Á°¸å¤Ø¤ÎÈôµå¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç·Ú²÷¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÆ°¤¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìó£²¤«·î´Ö¥²¡¼¥à¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¡ØÁá¤¯»î¹ç¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¿¡£¼éÈ÷¤ò´Þ¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡££²£°Æü¤«¤é¤ÎÀçÂæ±óÀ¬¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡££±·³Éüµ¢¤Ø¤ÎÂ²»¤ÏÃå¼Â¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë