¡Ú·ªÅìS¡ÛÉúÊ¼¥³¥ó¥Æ¥£¥Î¥¢¡¼¥ëÆ¨¤²ÀÚ¤êV¡¡¥·¥å¥¿¥ë¥±¤ÏJRAÄÌ»»100¾¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡10ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥³¥ó¥Æ¥£¥Î¥¢¡¼¥ë¡Ê²´5¡áÌðºî¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬3ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥·¥å¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥±¡Ê51¡Ë¤ÏJRAÄÌ»»100¾¡ÌÜ¡Ê1204Àï¡Ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤½¤³¤½¤³½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÏÁ°¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢È¿±þÎÉ¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£JRA½êÂ°°Ê³°¤Î³°¹ñ¿Íµ³¼ê¤¬100¾¡¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï10¿ÍÌÜ¡£¡Ö¤¢¤È1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀáÌÜ¤ò´î¤ó¤À¡£