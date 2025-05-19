ºå¿À¤Î¡È¿·ÊýÄø¼°¡ÉÅòÀõ¢ª¶ÍÉß¢ªÀÐ°æ¤¬ÎíÉõ¡¡µå»ù´ÆÆÄ¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡×´äºê¤Î3Ï¢Åê¤ò²óÈò
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-1¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¼é¸î¿À¡ÈÉÔºß¡É¤Ç¤â¡¢ºå¿Àµß±ç¿Ø¤ÎÅ´ÊÉ¥ê¥ì¡¼¤¬¤°¤é¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç2Ï¢Åê¤Î´äºê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç2ÅÀÍ¥Àª¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÐ°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¤«¤é¡È9²ó¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¹ÅçÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·ÀèÆ¬¤ÎµÆÃÓ¤òÃæÈô¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏËöÊñ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤Ç¡¢ÄÌ»»2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿ÇØÈÖ¹æ69¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯ÆÃÊÌ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Æü¤ÏÀèÇÚ¡¦´äºê¤ÎÄÌ»»100¥»¡¼¥ÖÃ£À®¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¡Ö¡Ê´äºê¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÄÌ»»500»î¹ç°Ê¾å¡ÊÅÐÈÄ¡Ë¤Ç¡£Âº·É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡7¡¢8²ó¤ÏÅòÀõ¡¢¶ÍÉß¤¬1²óÎíÉõ¡£º£µ¨½é¤á¤Æ¶Ïº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿Å¸³«¤Ç²ó¤ÎÆ¬¤«¤é1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÅòÀõ¤Ï8»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¡¢¶ÍÉß¤Ï16»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼«ÀÕÅÀ0¤À¡£Ï¢Åê¤Ê¤É¤Ç´äºê¤¬ÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Î·ÑÅê¥×¥é¥ó¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®Åª¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¡£»Ø´ø´±¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¿´Â¡¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅÚÂæ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¼ºÂ®¤Îµ¤ÇÛ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¢§ºå¿À¡¦ÅòÀõ¡Ê1ÅÀÍ¥Àª¤Î7²ó¤òÎíÉõ¤Ç8»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡Ë1ÅÀº¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡£
¢§ºå¿À¡¦¶ÍÉß¡Ê2ÅÀÍ¥Àª¤Î8²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£16»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼«ÀÕÅÀ0¡ËÇ´¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê1»à°ìÎÝ¤ÇÆ²ÎÓ¤Ë¤Ï¡Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£