ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¡Éü³è¤ÎV·â&¹¥Êá¡¡¡È¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¡ÉÆ±³ØÇ¯¡¦°Ë¸¶¤Î¡È¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡É¤¬¹¶¼é¤Ë±ç¸î
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-1¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉ¤Î¹ÅçÀï¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£1¡½1¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤«¤éº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£¼«¿È6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¤¤¿¡£17Æü¤Þ¤Ç¤Î6»î¹ç¤Ï22ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ê¡¦091¡Ë¤ÈÄãÄ´¤Ç¡¢ÎãÇ¯5·î¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤ÇØÈÖ¹æ1¤¬¡¢¡Ö¸Þ·îÉÂ¡×¤òÊ§¿¡¤¹¤ë°ìÂÇ¤ÇÉüÄ´¤ÎÃû¤·¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¤È¤·¡¢2°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òºÆ¤Ó1¡¦5¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸×ÅÞ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹²¼¤ÎÉ½¾ð¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç6»î¹ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¡¦091¡Ê22ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¡£»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬Ç¾Î¢¤ÇÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤»¤º¡¢²¿ÅÙ¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆâÍÆ¤è¤ê·ë²Ì¡×¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÃË¤¬¡¢¤·¤Ó¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¤á¤Î¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿6²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¶ÌÂ¼¤Î³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç»ÅÎ±¤á¡¢º¸Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£10Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë°ìÂÇ¤¬¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëV·â¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬Èè¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãç¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿°Ë¸¶¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¡£¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¤Ç´ØÀ¾¿Í¤é¤·¤¯¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë°Ë¸¶¤òÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤Î¤¬¡¢²£ÉÍ½Ð¿È¤Î¿¹²¼¤ÎÌòÌÜ¤À¡£º¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¤ËÊó¤¤¤ë¤Ù¤¯¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤âÌöÆ°¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â4²ó2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇºäÁÒ¤ÎÂçÈôµå¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¤·¤Æ¡¢3¾¡ÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¯¡¢Æ±¤¸00Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¡£ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨¡¦332¡Ë¤Ç32ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö30¡½30¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¤À¡£Æ±¤¸±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Ç¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¡£¡Ö°ìÈÖ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¹½¤¨¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤Îµå¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÃË¤Ë¡ÖÂ¤ÎÂ®¤µ¤Ï¥Ü¥íÉé¤±¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤âÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«ÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆ®»Ö¥á¥é¥á¥é¡£Íè½Õ³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè6²óWBC¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÆ±¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÎ¨¡¦150¡¢228¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿5·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¡£¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡ÂÇ¤«¤éºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¡¢º£Ç¯¤Ç¡Ö¸Þ·îÉÂ¡×Â´¶È¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¡£Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦ÇØÈÖ¹æ1¤Ï¡¢Á°¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡¡¡ã¥Ç¡¼¥¿¡ä
¡¡¡û¡Ä¿¹²¼¡Ê¿À¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç5·î¤ÏÄÌ»»28»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦212¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡£10»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤Î·îÊÌ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀÁ´¤Æ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï5·î10Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á6»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦091¡Ê22ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÄãÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢4¡Á7Æü¤Ë4»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5·î¤ÎÀ®ÀÓ¼«ÂÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦286¡Ê56ÂÇ¿ô16°ÂÂÇ¡Ë¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¡£¥×¥í3Ç¯´Ö¤ÎÄÌ»»¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¡¦239¤Ç6·î¤Î¡¦227¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£