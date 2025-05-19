µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡£²½µ´Ö¤Ö¤ê¼ÂÀï¤Ç£³²ó£±¼ºÅÀ¡Ö±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¡¡¼¡²ó£²£´Æü¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢µð¿Í£±¡Ý£²¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£²·³¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¤ÇÌó£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ£³²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿Á°Æü£±£·Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¡£»°²ó£±»àÆóÎÝ¤«¤éÂçÀî¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹ÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÄã¤á¤ä¥³¡¼¥¹¡Ê¤Ø¤ÎÀ©µå¡Ë¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢±¦¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤Ç£³²ó£³¼ºÅÀ£Ë£Ï¸å¤ËÌµ´ü¸Â¤Î£²·³Ä´À°¤¬·èÄê¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¥»¥Ã¥È°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤ì¤Ð¡ÊÂ¾¤Î²ÝÂê¤Ë¡Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¡×¤È¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤òÉõ°õ¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¡ÊÂÇ¼Ô¤Ë¡Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿¶¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯ÅêË¡¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï£²£´Æü¤«¤é¤Î£²·³¡¦À¾ÉðÀï¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÅÄÃæ¾¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÍ¸úÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£±·³Éüµ¢¤Ø»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¡£