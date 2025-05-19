4ÀïÏ¢È¯¤Î¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬ÆÀÅÀ²¦¤Ë²¦¼ê¡Ä¥ì¥¢¥ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î³èÌö¤Ç9¿Í¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ò·âÇË
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè37Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¡¢¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤Çº£µ¨¤Î»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤Î2°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Àá¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿DF¥Ï¥³¥Ü¡¦¥é¥â¥ó¤È¡¢DF¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ð¥¸¥§¥Û¤ÎÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤ä¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤¬ÀÑ¶ËÀ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤ËÆ°¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡£12Ê¬¡¢¼«¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤é°ú¤ÅÝ¤·¤¿¥í¥¤¥¯¡¦¥Ð¥Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ç¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï43Ê¬¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤«¤éÎ¢¤ò¤È¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤âÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò¼ê´Ö¼è¤Ã¤¿J¡¦¥é¥â¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬GK¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈÆâ¤ËÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¥É¥Ç¥£¡¦¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ËÂå¤¨¤ÆFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥í¥á¥í¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥í¥á¥í¤¬¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥í¥á¥í¤ÎÂÎ¢¤¬¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÎÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë9¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ë¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£71Ê¬¤Ë¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢75Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ä¤ä±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº£µ¨29ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
87Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ß2ÅÀÌÜ¡£¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨29ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤Îº¹¤ò¡Ö4¡×¤Ë¹¤²¡¢ºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£µ¨¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àá¤Ï¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã 0¡Ý2 ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1 75Ê¬ ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
0¡Ý2 87Ê¬ ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡¡Á°Àá¡¢¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤Çº£µ¨¤Î»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤Î2°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Àá¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿DF¥Ï¥³¥Ü¡¦¥é¥â¥ó¤È¡¢DF¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ð¥¸¥§¥Û¤ÎÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ä¥í¥É¥ê¥´¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤ä¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤¬ÀÑ¶ËÀ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤ËÆ°¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡£12Ê¬¡¢¼«¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤é°ú¤ÅÝ¤·¤¿¥í¥¤¥¯¡¦¥Ð¥Ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¥É¥Ç¥£¡¦¥ë¥±¥Ð¥¥ª¤ËÂå¤¨¤ÆFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥í¥á¥í¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥í¥á¥í¤¬¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥í¥á¥í¤ÎÂÎ¢¤¬¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÎÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë9¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¹¶Àª¤òÂ³¤±¤ë¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£71Ê¬¤Ë¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢75Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤ä¤ä±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº£µ¨29ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
87Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ß2ÅÀÌÜ¡£¥«¥ó¥Æ¥é¡¼¥Î¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨29ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤Îº¹¤ò¡Ö4¡×¤Ë¹¤²¡¢ºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£µ¨¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àá¤Ï¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã 0¡Ý2 ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1 75Ê¬ ¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
0¡Ý2 87Ê¬ ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥Á¡¼¥Á¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡ª¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤ÎÁÀ¤¤ºÑ¤Þ¤·¤¿°ì·â
9¿Í¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) May 18, 2025
ÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤ë¤â
º£Æü¤âÈ¯Æ°¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î
¡ÉÍýÉÔ¿Ô¡É¤Ê°ì·â⚽️⚡️
¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ï¥Ô¥Á¡¼¥Á¤Ë¸þ¤±
29¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯💪
🏆¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè37Àá #¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
📺https://t.co/RQUF2JreQA pic.twitter.com/vikaU17KZ0