¥ª¥ê¡¦Á¾Ã«¤¬µ¤¹ç¤Î¥×¥í½é´°Åê¤Ç4¾¡ÌÜ!¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¡×¾¡Î¨5³ä¸åÂà´íµ¡µß¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3-1À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡ÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉôÀ»¤ò102µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Á¾Ã«¤¬9²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå¤Î²÷Åê¤Ç¥×¥í½é´°Åê¡£¼«¿È4¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÀÅÄ¡ËÌº¤¬»àµå¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¡Ê9²ó¡Ë¤Ï»à¤Ìµ¤¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é²ó¤ËÅÏÉôÀ»¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÀ¾ÉðÂÇÀþ¤òµí¼ª¤Ã¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»37»î¹çÌÜ¤Ç¤Î½é´°Åê¡£ºòÇ¯5·î6Æü³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï7²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°Éõ¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é8²ó¤Ë2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖºÇ¸å¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î1¾¡¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¡£°ìÇ¯´Ö¤Ç²¿²ó¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð3·î29Æü°ÊÍè¤Î¾¡Î¨5³ä¤Ë¸åÂà¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤òµÙ¤Þ¤»¤ë²÷Åê¡£ÆñÅ¨¡¦¶ùÅÄ¤È¤Îº¸ÏÓÂÐ·è¤Ë¤âÅê¤²¾¡¤Á¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤¿´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¡£Á´ÉôÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯¡¹¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀä»¿¤À¡£
¡¡1³ØÇ¯²¼¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤µÜ¾ë¤òÂº·É¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤âÊ»¤»»ý¤Ä24ºÐ¡£¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³Åº¡¡À²¼£¡Ë