¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¸ò´¹¤Ç¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡ÖÊ¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤ë¤â¤Î¤¬¡×²áµî2Àïµå»ù´ÆÆÄ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1-3ºå¿À¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢17Æü¤Þ¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤ÎºÝ¤Ëºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ï¤Î¿¿°Õ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ê¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡4·î20Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢8²ó¤Ë¼«·³¤Î²¬ËÜ¤ÎÊÑ²½µå¤¬ºäËÜ¤ÎÆ¬Éô¤Ø¤Î»àµå¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ·ã¹â¤·¡¢Ä©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ï¼Õºá¡£ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤ä¤¸¤Ê¤É¤â¡Ö°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö»ä¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢§ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ê¿·°æ´ÆÆÄ¤È¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹ç¸å¤ËÌä¤ï¤ì¡Ë¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÁÌä¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥²¡¼¥à¸å¤Î²ñ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ê¼ÁÌä¤ò¡Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£