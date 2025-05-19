¾¾ËÜ½á¡¢7Ç¯¤Ö¤êÆüÍË·à¾ì³®Àû¤Ç°å»ÕÌò¤Ë½éÄ©Àï¡¡¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¥É¥é¥Þ²½
Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¡¢7·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤Ç°å»ÕÌò¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¼ç±é¤Î¾¾ËÜ½á
¸¶ºî¤Ï¡Ø¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿Í»ö¤Ç¤¹¤«¤é ¡Á¤È¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎËÜ²»¤Î»Å»ö¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Îºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù(¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄÚÅÄÊ¸»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤òÉÁ¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡û¢£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè
ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¾¾ËÜ½á¡£¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2023Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Î¡Ø99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-SEASONII¡Ù°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î³®Àû¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤ä¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî(2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ)¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆËÜºî¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë°å»ÕÌò¤ËÄ©¤à¡£
ËÜºî¤Ç¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µû¸×(¤¦¤ª¤È¤é)Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸(¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¢¤¤é)¡£ ¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¹âÅÙ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¡ÖÇ¾³°²Ê¡×¡Ö´ã²Ê¡×¡ÖÀ°·Á³°²Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂ¡´ï¤´¤È¤Ë18¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤½¤ÎÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬¿Ç»¡¡¦¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê18¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¿·¤¿¤Ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤À¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢Â¡´ï¤ä´µ¼Ô¤ÎÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÈÄí´Ä¶¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÁí¹çÅª¤Ë¡É¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¦²Ê¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿Í¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¡×¤À¡£¶áÇ¯ÀìÌç°åÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¹¤¯À¤´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Ç¤¢¤ëÆÁ½Å¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¹âÆñÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤³¤Ê¤¹¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Ö»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«È´¤¯Ä¶Å·ºÍÅªÆ¬Ç¾¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌä¿Ç¡×¡£´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±³¤ò¸«È´¤¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£²º¤ä¤«¤Çñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ëÆÁ½Å¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡×¤ä¡ÖÌ¿¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤µß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ½Å¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Î²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤âÀìÌç°å¤Ç¤µ¤¨¤â¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
(C)ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡û¢£¾¾ËÜ½á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÍ¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÆÁ½Å¤Ï¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤ä¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µÓËÜ¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤êŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£¸¶ºî¼Ô¡¦ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È
¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡ª ¤·¤«¤â¤¢¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ç¡ª ¤Ç¤¹¡ª
Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÏÈ¤Ç¸¶ºî¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆŽ¤¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
°åÎÅÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤ÏŽ¤Å¥½¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤â¤Ê¤¯Ž¤ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¼ê½Ñ¤â¤Ê¤¤Ž¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡
¤¿¤Àº£¤â¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤ª¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë°å»Õ¤ÈŽ¤¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸Ž¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÃ¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¥ô¥£¥é¥ó¤â¤¤¤Ê¤¤°åÎÅºîÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼Â¼Ì±ÇÁü¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«Ž¤¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¼ç±é¤Î¾¾ËÜ½á
¸¶ºî¤Ï¡Ø¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿Í»ö¤Ç¤¹¤«¤é ¡Á¤È¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎËÜ²»¤Î»Å»ö¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Îºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù(¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹)¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄÚÅÄÊ¸»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡û¢£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè
ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¾¾ËÜ½á¡£¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2023Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè¡£¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤Î¡Ø99.9-·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-SEASONII¡Ù°ÊÍèÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ø¤Î³®Àû¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤ä¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî(2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ)¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¡£É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆËÜºî¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë°å»ÕÌò¤ËÄ©¤à¡£
ËÜºî¤Ç¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µû¸×(¤¦¤ª¤È¤é)Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¡¦ÆÁ½Å¹¸(¤È¤¯¤·¤²¡¦¤¢¤¤é)¡£ ¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¹âÅÙ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¡ÖÇ¾³°²Ê¡×¡Ö´ã²Ê¡×¡ÖÀ°·Á³°²Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂ¡´ï¤´¤È¤Ë18¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤½¤ÎÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬¿Ç»¡¡¦¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê18¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¿·¤¿¤Ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤À¡£Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢Â¡´ï¤ä´µ¼Ô¤ÎÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´µ¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä²ÈÄí´Ä¶¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÁí¹çÅª¤Ë¡É¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¦²Ê¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¿Í¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¡×¤À¡£¶áÇ¯ÀìÌç°åÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¹¤¯À¤´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Ç¤¢¤ëÆÁ½Å¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¹âÆñÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤³¤Ê¤¹¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½Ö»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«È´¤¯Ä¶Å·ºÍÅªÆ¬Ç¾¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌä¿Ç¡×¡£´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±³¤ò¸«È´¤¡¢ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£²º¤ä¤«¤Çñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸«¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ëÆÁ½Å¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡×¤ä¡ÖÌ¿¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤µß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ½Å¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Î²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¾É¾õ¤òÊú¤¨¤¿´µ¼Ô¤ä¡¢»þ¤Ë¤Ï¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤âÀìÌç°å¤Ç¤µ¤¨¤â¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
(C)ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡û¢£¾¾ËÜ½á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÃÎ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÍ¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÆÁ½Å¤Ï¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤ä¡ÖÁí¹ç¿ÇÎÅ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿µÓËÜ¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤êŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¢£¸¶ºî¼Ô¡¦ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È
¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡ª ¤·¤«¤â¤¢¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ç¡ª ¤Ç¤¹¡ª
Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÏÈ¤Ç¸¶ºî¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆŽ¤¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡
°åÎÅÌ¡²è¤È¤·¤Æ¤ÏŽ¤Å¥½¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤â¤Ê¤¯Ž¤ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¼ê½Ñ¤â¤Ê¤¤Ž¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡
¤¿¤Àº£¤â¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤ª¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë°å»Õ¤ÈŽ¤¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸Ž¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÃ¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¥ô¥£¥é¥ó¤â¤¤¤Ê¤¤°åÎÅºîÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼Â¼Ì±ÇÁü¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«Ž¤¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡