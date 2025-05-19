·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¡¡º£µ¨ºÇÂ®156¥¥í¡ªÃ¦ÎÏ¡Èº£°æ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡É¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤é¤Þ¤¿¿Ê²½
¡¡¡þ½Õµ¨¹â¹»Ìîµå¡¡´ØÅìÂç²ñ2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê2¡½0Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä±¦ÏÓ¤¬´°Á´Éü³è¤À¡£Âè77²ó½Õµ¨¹â¹»Ìîµå´ØÅìÂç²ñ¤¬18Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¡£·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡ÊÅìµþ¡ËÀï¤Çµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨ºÇÂ®¤Î156¥¥í¤Ê¤É4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½éÀïÆÍÇË¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Ä¾µåÁ´20µå¤¬150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë²÷Åê¡£º¸ÏÆÊ¢ÄË¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÁªÈ´¤«¤é¡¢¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÎÏ´¶¤Ê¤¯±¦ÏÓ¤¬¤·¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤Ï156¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀÐ³À¸µ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Ë¡Ö¡Ê¼«¸ÊºÇÂ®¤Î158¥¥í¤ò¡Ë¹¹¿·¤·¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç5²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿º¸ÏÓ¡¦²¼½Å¸¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç´°Éõ·ÑÅê¡£¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£48µåÃæ20µåÅê¤¸¤¿Ä¾µå¤ÏÁ´¤Æ150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ê¿¶ÑµåÂ®152¡¦5¥¥í¤Ç4»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÅêµå¤Ï¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤¿º£½ÕÁªÈ´¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËÂÇÀþ¤ËÄ¾µå¤òÄËÂÇ¤µ¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Î²þÁ±¤ËÃå¼ê¡£À¾Éð¡¦º£°æ¤ò»²¹Í¤ËÃ¦ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²þÎÉ¤·¡ÖµåÂ®¡ÊÉ½¼¨¡Ë°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î¡Öº£°æ¥Õ¥©¡¼¥à¡×¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É²¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤Î¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¯¡¢±à¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹â¤¤12ÃÊ¤ÎÄ·¤ÓÈ¢¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤¿¡£±àÄ¹¤Ë¡Ö13ÃÊÌÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤»¤¬¤ó¤À¤Û¤É¤ÇÊì¡¦Èþ¼ù¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ°¤¤ò¸«¤Æ³Ð¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬À¨¤¯¹â¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤¬µð¿Í¡¢ºå¿À¤Ê¤ÉÊ£¿ôµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇÂ®155¥¥í¤À¤Ã¤¿ÁªÈ´¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£DeNA¤Î°ðÎæÌÐÉ×¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÎÏ´¶¤Ê¤¯150¥¥í¤¬½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤«¤ï¤»¤ë¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤«¤é¸ø¼°Àï¤ÇÇÔÀï¤Ïºò½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁªÈ´¤Ç¤Î²£ÉÍÁê¼ê¤Î2ÇÔ¤Î¤ß¡£Î¾¹»¤¬¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð·è¾¡¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö·è¾¡¤ÇÅÝ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÐ³À¸µ¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤½¤ÎÀè¤Î½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ø¡£»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë½Õ¤ÎÎÏ»î¤·¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë