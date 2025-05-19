·òÂç¹âºê¡¦º´Æ£Î¶¡¡·è¾¡¤Î±¦±Û¤¨2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¡ºò½ÕVÏÓ¡¢Éª¼ê½Ñ·Ð¸³¤·¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì
¡¡¡þ½Õµ¨¹â¹»Ìîµå¡¡´ØÅìÂç²ñ2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê2¡½0Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡Ê2025Ç¯5·î18Æü¡¡¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿ºò½ÕÁªÈ´¤Ç22²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¤Î¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡á3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢6²ó¤Ë·è¾¡¤Î±¦±Û¤¨2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Îº¸Éª¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë°ìËÜ½Ð¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£
¡¡´û¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¤·¡¢142¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£