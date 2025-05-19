¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹1st¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ïº´Æ£Íã¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÆ¨¤²¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø1st³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï4ÆüÌÜ9¡Á11R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£Íã¤¬ÉÔÆ°¤Î¼´¡£¿¤Ó¡¢²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÇÅÀ¤Ï¼¡°ÌÁè¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥óÁÇÀ¤â¤¤¤¤¸ÅÂô¤¬¥«¥É¼«ºß¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡£À¾Â¼¤ÏÅª³Î¤Ëº¹¤·¡¢Ä¹Èø¤Ï°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¡£
¡¡¡ã1¡äº´Æ£Íã¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ÏÁ°È¾¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¥Ú¥éÄ´À°¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡£º£Àá¤Î¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Ï¤Ü¤Á¤Ü¤Á¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥³¥ó¥Þ10¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¡¡¡ã2¡äÀ¾Â¼ÂóÌé¡¡½àÍ¥¤Ï¥Á¥ë¥È0ÅÙ¤Ë¤·¤Æº£Àá¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¤¥ó¤«¤é¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤Â¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉ÷¤¬Æñ¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´ª¤Ë¶á¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã3¡äÄ¹Èø¾ÏÊ¿¡¡¿¤Ó´ó¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¿¤Ó¤Ï¾å°Ì¡£½ÐÂ¤ä²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ú¥éÄ´À°¤¬²¿¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã4¡ä¸ÅÂô¸÷µª¡¡¿¤Ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£º£¤Ï¿¤Ó´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½ÐÂ¤Ï¿¹ºîÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¾å°Ì¡£
¡¡¡ã5¡ä¿¿ÅÄ±ÑÆó¡¡Áà½ÄÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿Á°È¾¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¤·²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È½ÐÂ´ó¤ê¤Ç¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤À¤±¤ÉÃæ·ø¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¡£Ä´À°¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡ã6¡ä°æ¼êÎÉÂÀ¡¡²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º£Àá¤Ï¤¤¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÃæ·ø¾å°Ì¤¯¤é¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²¼´Ø¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£