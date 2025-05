サバシスター、全国の部活動をがんばる学生を応援する「部活にinゼリー」新CMでバンドとして初出演サバシスターが、「inゼリー」の新CMへの出演を発表した。全国のがんばる高校生を応援する企画「その全力にさしいれを。学校にinゼリー」。その第一弾「部活にinゼリー」への投票を呼びかける「inゼリー」ブランドの新WEBCMに登場している。同キャンペーンは高校生とOBOGの投票で、全国500部活に「inゼリー」を無料で“さしいれ”としてプレゼント。さらに1校にはサバシスターの「スペシャルライブ」も“さしいれ”するという内容のものだ。

リリース情報



3rd EP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』リリース日:2025年4月16日(水)購入:lnk.to/MGPOD_CD配信:https://lnk.to/sabasister__MGPOD_TW○CD+DVD品番:PCCA-06382 価格:3,638円(税込)初回封入特典:特典DVDの映像をスマホやTVなどで視聴できるストリーミングコード付きステッカー(NeSTREAM LIVE)○CD Only)品番:PCCA-06383 価格:1,838円(税込)・収録内容01. My girlfriend is PIZZA OF DEATH02. My girlfriend is PIZZA OF DEATH03. ふしぎなきみ TVアニメ「宇宙人ムームー」オープニング主題歌04. ハッピーなんて au「みんなでハピろー!」篇CMソング・DVD収録内容01. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH” Music Video02. “My girlfriend is PIZZA OF DEATH 供 Music Video03. Fuxx’n documetary film of “My girlfriend is PIZZA OF DEATH”