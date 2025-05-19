¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢Á´¹ñ¤ÎÉô³èÆ°¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÉô³è¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¿·CM¤Ç¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤Î¿·CM¤Ø¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

Á´¹ñ¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¡Ö¤½¤ÎÁ´ÎÏ¤Ë¤µ¤·¤¤¤ì¤ò¡£³Ø¹»¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¡ÖÉô³è¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·WEBCM¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ±¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¹â¹»À¸¤ÈOBOG¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢Á´¹ñ500Éô³è¤Ë¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¡È¤µ¤·¤¤¤ì¡É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë1¹»¤Ë¤Ï¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤â¡È¤µ¤·¤¤¤ì¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤À¡£


¼ÂºÝ¤Ë±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿¹â¹»¤ËË¬¤ì¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°Ù¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤ÎÈäÏª¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤­²¼¤í¤¹¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£

in¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¾¡¢³ÆSNS¤Ç¤â¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼½Ð±é¤Î¹­¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

¤Ê¤ª¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢³Æ½Õ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿EP¡ØMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãMy girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£

CM¾ðÊó

¡ÖÉô³è¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼2025¡Ê»ÏÆ°¡Ë¡×ÊÓ
¸ø³«³«»ÏÆü¡§2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë
WEB URL¡§ https://www.youtube.com/@in_jelly_morinaga
¢¨5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°4»þ°Ê¹ß¡¢in¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¢¡¡ÖÉô³è¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦³µÍ×¡§¹â¹»À¸¤ÈOBOG¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢Á´¹ñ500Éô³è¤Ë¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¡È¤µ¤·¤¤¤ì¡É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë1¹»¤Ë¤Ï¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤â¡È¤µ¤·¤¤¤ì¡É¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.morinaga.co.jp/in/know/bukatsu/
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
¡¦±þÊçÊýË¡¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ê¤µ¤·¤¤¤ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñÌó5,000¹â¹»¡Ê¢¨Äê»þÀ©¡¦ÄÌ¿®À©¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤Éô³è¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¡§10É¼°Ê¾å¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿Éô³è¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç500Éô³è¤Ë¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼ ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡Ê1¥±¡¼¥¹ 36¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤ò¤µ¤·¤¤¤ì¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿1¹»¤Ë¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÀÉ¼¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿³Ø¹»¤Ø¤Î¡Ö£é£î¥¼¥ê¡¼ ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡Ê1¥±¡¼¥¹ 36¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤È¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎÂ£Äè¤Ï¡¢ÅöÁª¹»¤Ø»öÌ³¶É¤«¤é³ÎÇ§¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¡¢µ¬Äê¤äÆ±°Õ½ñ¤Ë¤´¾µÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ø¹»ÍÍ¤Î¤ß¤Ø¤ÎÈ¯Á÷¤ä¥é¥¤¥Ö¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¸¢Íø¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó

3rd EP¡ØMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§lnk.to/MGPOD_CD
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/sabasister__MGPOD_TW

¡ûCD¡ÜDVD
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06382¡¡²Á³Ê¡§3,638±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë

¡ûCD Only)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-06383¡¡²Á³Ê¡§1,838±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡

¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01. My girlfriend is PIZZA OF DEATH
02. My girlfriend is PIZZA OF DEATH ­¶
03. ¤Õ¤·¤®¤Ê¤­¤ß¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ö±§Ãè¿Í¥à¡¼¥à¡¼¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
04. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¡au¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥Ô¤í¡¼¡ª¡×ÊÓCM¥½¥ó¥°

¡¦DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01. ¡ÈMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡É Music Video
02. ¡ÈMy girlfriend is PIZZA OF DEATH ­¶¡É Music Video
03. Fuxx¡Çn documetary film of ¡ÈMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¡É

¡ãMy girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour¡ä

2025Ç¯
5·î14Æü¡Ê¿å¡ËµþÅÔ KYOTO MUSE
¥²¥¹¥È¡§ENTH
5·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×
¥²¥¹¥È¡§ENTH
5·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
¥²¥¹¥È¡§SPARK!!SOUND!!SHOW!!
5·î21Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬ROXY
¥²¥¹¥È¡§SPARK!!SOUND!!SHOW!!
5·î25Æü¡ÊÆü¡ËÀÄ¿¹ Quarter
¥²¥¹¥È¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ­
5·î26Æü(·î) ´ä¼ê¡¦À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
¥²¥¹¥È¡§¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ­
5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ session
¥²¥¹¥È¡§Enfants
6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë»³Íü¡¦¹ÃÉÜ CONVICTION
¥²¥¹¥È¡§»þÂ®36km
6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê CLUB CITTA'
¥²¥¹¥È¡§KUZIRA

¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,300±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë