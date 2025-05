サバシスターが、『inゼリー』の新CMに出演。全国のがんばる高校生を応援する企画『その全力にさしいれを。学校にinゼリー』の第1弾『部活にinゼリー』への投票を呼びかける同ブランドの新WEB CMに登場している。

(関連:サマソニ『Spotify RADAR: Early Noise Stage』DAY2:人気曲も続々披露、次世代アーティスト7組の白熱ライブ)

同キャンペーンは、高校生とOB/OGの投票で、全国500部活に『inゼリー』を無料で“さしいれ”としてプレゼント。さらに、1校にはサバシスターのスペシャルライブも“さしいれ”する。実際に応募のあった高校を訪れてライブを開催し、本キャンペーンのために全国の学生の応援歌として書き下ろした新曲の披露も予定されている。

また、inブランド公式YouTubeチャンネルのほか、各SNSでもサバシスター出演の広告クリエイティブが発信されていく。

なお、サバシスターは各春フェスへの出演と並行して、4月にリリースしたEP『My girlfriend is PIZZA OF DEATH』を提げた全国ツアー『My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour』を開催中だ。

(文=リアルサウンド編集部)