ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¡µÆÃÓÍºÀ±¤È¡È²Ö´¬ÅìÂÐ·è¡É¡ÄÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î17¹æËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Á°Æü16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î4»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÃæÈô¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡¢Æó¥´¥í¡¢Æó¥´¥í¡£6¥¿¥³¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2019Ç¯8·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÎÌ11¼ºÅÀ¤·¤Æ2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹²Ö´¬Åì¹â¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£º£µ¨¤Ï9»î¹çÅÐÈÄ¤Ç0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.72¡£ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï23ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.304¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢1»Íµå7»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë