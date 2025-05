【週刊ヤングマガジン 2025年25号】 5月19日 発売 価格:510円

本日5月19日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年25号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

今号では、応募総数2,826名からグランプリを決める「ミスマガジン2025」を実施。表紙&巻頭&巻中&巻末では最終候補となっているベスト16の面々が登場している。

ベスト16は鶴見りあさん、戸澤未徠さん、江下晏梨さん、中司愛子さん、まるやそらさん、可児愛梨さん、百瀬百花さん、杉井みぃさん、桜庭奈緒さん、太田しずくさん、田之端ひなたさん、晴こころさん、愛梨ここさん、冨永実里さん、中畑里捺さん、永岡ゆきねさんという顔ぶれとなっている。

また「ヤンマガWeb」では、「ミスマガジン2025 ベスト16 ヤンマガweb限定グラビア<Part1>」として、最終候補16人の限定スペシャルグラビアが公開されている。

【ミスマガジン2025 ベスト16】【ミスマガジン2025 ベスト16 ヤンマガweb限定グラビア<Part1>】

鶴見りあさん

戸澤未徠さん

江下晏梨さん

中司愛子さん

まるやそらさん

可児愛梨さん

百瀬百花さん

杉井みぃさん

桜庭奈緒さん

太田しずくさん

田之端ひなたさん

晴こころさん

愛梨ここさん

冨永実里さん

中畑里捺さん

永岡ゆきねさん

