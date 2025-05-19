[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¿åÅ´Ë¤¤Ï¥Ú¥ó¤è¤ê¶¯¤·¡©¡¡¡ÖOFFICE WEAPONS¡×¤ÈÊÑÂÖ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎé»¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÏÉð´ï¤Ç¼é¤ì
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÉð´ï¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊªÁû¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥çー¥¯¤È¥æー¥â¥¢¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¶õµ¤¤ò¤Û¤°¤¹¡È¹çË¡Åª¤Ê¡É¾®Æ»¶ñ¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖOFFICE WEAPONS¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎDIYÊ¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖOFFICE WEAPONS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¤Çºî¤ë¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ä¡¢Äêµ¬¤òÈô¤Ð¤¹¥Ð¥ºー¥«É÷ÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çºî¤ì¤ë¡ÈÉð´ï¡É¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ÖOFFICE WEAPONS¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥º¥éÀº¿À¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤ò³Ú¤·¤à¿ô¡¹¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÎáÏÂ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤ä¶Ã¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤à¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¾¯¤·¤À¤±¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡¢¤½¤ó¤ÊÄó°Æ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀº¿À¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖOFFICE WEAPON¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä¿åÅ´Ë¤?!
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¿åÅ´Ë¤¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡ÊWater Gun Pen¡Ë¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ä°Â¤Ã¤Ý¤¤¥Î¥Ã¥¯¼°¤Î¥Üー¥ë¥Ú¥ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¡È¿å¥¿¥ó¥¯¡É¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ó¤Î¾åÉô¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Îº¬¸µ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê·ê¡£¤½¤³¤¬¤³¤Î¥Ú¥ó¤Î¡È½Æ¸ý¡É¤À¡£¥Ú¥ó¤òÉáÄÌ¤Ë°®¤ê¡¢¾åÉô¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥«¥·¥å¥Ã¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¿å¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¡£ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ·â¤Æ¤Ð¡¢ÎÙ¤ÎÆ±Î½¤Î´ã¶À¤Ë¿åÅ©¤òÌ¿Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡Ê¿ä¾©¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¥Ú¥óÀè¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Îº¬¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÉ½¤ÎÆÍ¤Êý¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Â¦¤Ï¤Ê¤¼Ç¨¤ì¤¿¤Î¤«°ì½Ö¤ï¤«¤é¤º¥¥ç¥È¥ó¤È¤¹¤ë¡£È¯³Ð¤·¤Ë¤¯¤µ¤â¤³¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡ÆâÉô¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ë¿å¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¡£È¯¼Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤2～3²ó¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¡Ö¾Ð¤¤¤Î°ì·â¡×¤Ï²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¡£Êä½¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Í¥¸¼°¤ÎËÜÂÎ¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¿å¤òÃí¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¤³¤Î¥Ú¥ó¡¢¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¸»ú¤â½ñ¤±¤ë¡£¤¿¤À¤·¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¿Ä¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼´¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ú¥óÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¿Ä¤ò½Ð¤¹Êý¼°¤À¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤â³ê¤é¤«¤Ê½ñ¤Ì£¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¤Î¸ò´¹¤âÉÔ²Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢É®µ¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤Ï¡È¤ª¤Þ¤±°Ê²¼¡É¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿åÅ´Ë¤¤¬¼ç¡¢¥Üー¥ë¥Ú¥óµ¡Ç½¤Ïµ¶ÁõÍÑ¤Î¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡È¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤µ¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¿¿·õ¤Ë´ë²è¡¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÆâÉô¹½Â¤¤ò¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ°²è¤äÊ¬²ò¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¤·ÁÈþ¡Ê¡©¡Ë¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
ÀáÅÙ¤¢¤ë¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¤Î¤¹¤¹¤á
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈOFFICE WEAPON¡É¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¤¥¿¥º¥é¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î´ñÈ´¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¤¤¦¾®±§Ãè¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁõÃÖ¡Ä¡Ä¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤ä¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£Ç¨¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ñÎà¤äµ¡´ï¤Î¶á¤¯¤Ç»È¤¦¤Î¤â¸·¶Ø¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÈÀáÅÙ¤¢¤ë¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤é¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¦¤¨¤Ç¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¹¥¥ë¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿¿´é¤ÇÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±¡ÈÃ¦ÎÏ¡É¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡£¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È½À¤é¤«¤¤¥Áー¥àÎÏ¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤â¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡Ä¡Ä¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Äー¥È¥ó¥«¥éー¤Î¥Ú¥ó·¿¤Î¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©