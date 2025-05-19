¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥·¥ã¥ïー¥º¡×¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡×¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ÆËÜÆü¤Þ¤Ç¼õÃíÈÎÇä¼Â»ÜÃæ¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¿Ê²½·Á3É¤¤¬Åù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½
¡Ú¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥·¥ã¥ïー¥º ¿²¤½¤Ù¤ê/¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥µ¥ó¥Àー¥¹ ¿²¤½¤Ù¤ê/¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥Öー¥¹¥¿ー ¿²¤½¤Ù¤ê¡Û 5·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç ¼õÃíÈÎÇä 11·î¾å½Ü°Ê¹ß～½ç¼¡½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ44,000±ß
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥·¥ã¥ïー¥º ¿²¤½¤Ù¤ê¡×¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥µ¥ó¥Àー¥¹ ¿²¤½¤Ù¤ê¡×¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥Öー¥¹¥¿ー ¿²¤½¤Ù¤ê¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ44,000±ß¡£¼õÃí´ü´Ö¤ÏËÜÆü5·î19Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£È¯Á÷¤Ï11·î¾å½Ü°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤ー¥Ö¥¤¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥ïー¥º¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡×¡¢¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤òÅù¿ÈÂç¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²Ä°¦¤¤¿²¤½¤Ù¤ê¥Ýー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥·¥ã¥ïー¥º ¿²¤½¤Ù¤ê¡×
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥µ¥ó¥Àー¥¹ ¿²¤½¤Ù¤ê¡×
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß Åù¿ÈÂç¥Öー¥¹¥¿ー ¿²¤½¤Ù¤ê¡×
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.