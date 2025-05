5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)が18日、香港のマクファーソンスタジアムでライブを行った。5月10日の台湾、香港2日間の計3公演をこなした「TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR&Withering to death.]」OVERSEAS(ASIA)の最終日。

台湾、香港の3公演ともにチケットは売り出し即完売の大人気だった。

2003年(平15)にリリースしたメジャー4作目のアルバム「VULGAR」に収録された「CHILD PREY」や「かすみ」などド迫力のパフォーマンスを展開。満員のファンから大声援が起こり、曲に合わせて現地ファンが歌うシーンもあった。

香港のプロモーターは「9年ぶりに台湾、香港にお越しいただき大変光栄です。28年間独自の活動を貫いてきて、ファンとともに過去をさかのぼりながら最新の自分たちも届けようとする彼らのスタンスを改めて確信しました。こちらの人々にビジュアル系のことを聞くと、必ずDIR EN GREYの名前を挙げる人が多い。中華圏でビジュアル系が一番盛り上がった時期にシーンを代表するバンドのアジアツアーは意味が深い。このシーンはまだまだ盛り上がるぞと確信したアジアツアーとなりました」と話した。

DIR EN GREYは、7月15日から日本で全国ツアー「TOUR25 THE MORTAL CHAPTER 0」を行う。