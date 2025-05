【MODEROID スーパーX3】 5月19日 出荷開始 価格:8,700円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スーパーX3」を5月19日に出荷開始する。価格は8,700円。

本商品は、映画「ゴジラVSデストロイア」より多目的大型戦闘機「スーパーX3」をプラモデル化したもの。

全長約185mm、全幅約290mmで主翼先端を折りたたみ、駐機状態を再現できる。ランディングギアが付属し、差し替えることで着陸状態も再現可能となっている。

機体前面の1000万ボルト95式超低温レーザー砲にはメッキパーツが使用され、ハッチの展開と連動しレーザー砲がせり出すギミックを搭載。収納式上部ミサイルポッドは上下にスライドし展開できる。

また、各成形色と彩色済みパーツ、水転写デカールにより組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。別売りの「MODEROID スーパーX」、「MODEROID スーパーX2」と同スケールで立体化されており、並べてディスプレイも楽しめる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。