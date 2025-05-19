ÇµÌÚºä£´£¶¡¡£±£³¼þÇ¯¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¤ì¤Þ¤¹¡×Ì£¥¹¥¿£²Æü´Ö¡¢²áµîºÇÂçµé£±£±Ëü¿ÍÆ°°÷
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö£±£³£ô£è¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡¡£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££²Æü´Ö¤Ç·×£±£°£·¶Ê¤ò²Î¤¤¡¢·×£±£±Ëü¿Í¡Ê³Æ£µËü£µ£°£°£°¿Í¡Ë¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡¹Âç¤ÊÌ£¥¹¥¿¤ò£³£¹¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë³°¼þ°ì¼þ¤ò°Ï¤¦¤è¤¦¤Ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£±ÆüÌÜ¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¶Ê¤Ç£´£¶Ê¬´Ö¥Î¥ó¥º¥È¥Ã¥×¥á¥É¥ì¡¼¤âÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤ä¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤Î£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù¡¡£Ì£É£Ö£Å¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿£²£²Ç¯¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ³¤¯¡¢£²²óÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç£²Æü´Ö¤Ç£±£±Ëü¿Í¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤ÇµÌÚºä£´£¶¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇßß·¡££²·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£¶´üÀ¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¿Í°ì¿ÍÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥ÈÊÒÁÛ¤¤¡×¤Ê¤É¤òÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢Åìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢Âçºå¡¢¹áÀî¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´¹ñ£·ÅÔ»Ô£±£¶¸ø±é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¹±Îã¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î£´Æü´Ö¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï£±£°ÅÙÌÜ¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤Î£±£³Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Î¤³¤ÎÇµÌÚºä£´£¶¤¬ÀäÂÐ¤ËºÇ¶¯¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÇµÌÚºä¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ì¤Ð¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿ÇµÌÚºä£´£¶¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£