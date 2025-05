【「真説ゲームクリエイター伝」4巻】 5月19日 発売 価格:880円

小学館は、マンガ「真説ゲームクリエイター伝」の4巻を5月19日に発売する。価格は880円。

本作はゲーム開発の世界で伝説を作ってきたクリエイターたちの物語をマンガ化した作品。ネームは加藤礼次朗氏、作画は吉田健二氏が担当している。

4巻では「ドラッグオンドラグーン」や「ニーア」シリーズなどで知られる伝説的クリエイター・ヨコオタロウ氏が、とあるゲームクリエイターと出会った際のエピソードが描かれる。

巻末には、前巻から引き続き加藤礼次朗氏とヨコオタロウ氏の対談記事が収録されている。

【「真説ゲームクリエイター伝」4巻あらすじ】

世界に終末がやってくる――。

大阪で出会った、ヨコオ愛溢れるとあるゲームクリエイター。

しごでき、イケメン、人たらし……自分とは全く異なる性質を持ったその男に、ヨコオは激しい憎悪を燃やすのであった。

しかしこの二人の出会いが、世界的な傑作を生み出すことになろうとは……。

“人類に「呪い」あれ!!!”

※この作品はフィクションです。

ここで描かれている物語は、本当かもしれないし、本当じゃないかもしれません。

