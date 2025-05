【「薬屋のひとりごと~猫猫の 後宮 謎解き手帳~」20巻】 5月19日 発売 価格:770円 【「薬屋のひとりごと~猫猫の 後宮 謎解き手帳~」20巻 オリジナルトランプ付特装版】 5月19日 発売 価格:2,420円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」の20巻を5月19日に発売する。価格は770円。また同日には、オリジナルトランプ付特装版も2,420円で発売される。

本作は日向夏氏の小説を原作としたコミカライズ作品で、「サンデーGX」にて連載中。シリーズ累計発行部数は4,000万部を突破している。

20巻では子一族が反逆を企てる砦に到着した壬氏率いる禁軍が、猫猫を救出し、子昌を討伐することに成功。「悪女」として最期を迎えた楼蘭は、猫猫にあることを託していた。

なお、特装版の付録はオリジナル「オールキャラトランプ」で、高級感あふれる箔押しデザインとなっている。

【「薬屋のひとりごと~猫猫の 後宮 謎解き手帳~」20巻あらすじ】

シリーズ累計4000万部突破!!

子一族が反逆を企てる砦に到着した壬氏率いる禁軍は、猫猫を救出し子昌を討伐することに成功する。

砦の奥へと進んだ壬氏は楼蘭から子一族の過去を聞かされる。神美は真実に耐えきれず、楼蘭に向かって飛発を撃つが暴発して死亡。

「悪女」として最期を迎えた楼蘭だが、猫猫にあることを託していて……!?

超絶ヒットノベルコミカライズ、第二十弾!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.