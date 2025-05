King & Princeが、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をリリースすることが10日、生配信で発表された。その際のアーカイブ映像が19日、グループ公式YouTubeにて公開された。『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』が10日、みずほPayPayドーム福岡で行われた。ライブ中盤のMCがYouTubeで生配信され。記念写真を撮ろうと携帯電話を構えた永瀬。そこにミッキーマウスから着信があり、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングを制作、リリースすることをサプライズ発表し、初パフォーマンスを披露した。

今回のプロジェクトは、ミッキーマウスの2028年に迎えるスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフ。ディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれた奇跡のコラボレーションとなる。日本人なら誰もが一度は口ずさんだことのあるフレーズ「僕らのクラブのリーダーは」でおなじみの「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新オフィシャルテーマソングのタイトルは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。今作は、16年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey’s Birthday Song)」をベースに、ミッキーのベストフレンド・King & Princeがコラボレーション。音楽にはオリジナルアレンジが加わり、さらにKing & Princeが手掛けた日本語訳詞で、新たなディズニーソングが完成した。「ハッピーなアレンジがすばらしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛した同楽曲は、世界で初めて日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングとなる。ふとした出会いが大切な絆になるという身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。King & Princeが想いをつづった歌詞に、彼らならではワクワクやキラキラを詰め込んだ楽曲アレンジが加わり、歌詞の一節のとおり、この楽曲は「世界の端まで照らす」ディズニーソングとなる。今作は、King & PrinceがCDデビュー7周年を迎える23日にデジタルリリースされる。また、同時に解禁となったキービジュアルは「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のテーマである「ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす」を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したスペシャルアート。幼少期からミッキーが大好きで、いつもそばにいたというKing & Princeの2人が、ミッキーたちと共に過ごす特別な瞬間を切り出した心弾むビジュアルとなっている。さらに、特別なコラボレーションにあたり、King & Princeとミッキー&フレンズそれぞれのロゴが一体化したスペシャルロゴも発表された。今後、King & Princeとミッキー&フレンズが出演する、このディズニーソングのミュージックビデオを発表予定。ほかにも“ミッキー×キンプリ”のニュースが続々発表になる。【コメント全文】■永瀬廉ミッキーは子どものころから、いつもいつでも隣にいて、寄り添ってくれる存在でした。今回のコラボレーションは、僕の人生の中でもトップレベルに幸せな出来事です!また、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、僕らのファンの方々はもちろん、ディズニーのファンの方々に楽しんでいただきたいのですが、なにより僕らが一番楽しみました。創り上げていく中で意見や提案をたくさん出させていただき、曲自体も細かいところまで「こうしたほうがもっと魅力が出るんじゃないか」と話し合って、自信を持って「これだ!」という曲になったので、期待して待っていていただけたらうれしいです!■高橋海人(※高=はしごだか)ミッキーとのコラボレーションは、本当に夢でした。小さい頃からミッキーと一緒に英語を学んだり、会いに行ったり、ずっと身近でありながら夢のような存在だったので、一緒に何かしてみたいな、と思っていました。ベストフレンドとしてテーマソングを歌うことができて、最高の形で夢が叶いましたし、おそらく僕らの中で一生の宝物になります!「What We Got 〜奇跡はきみと〜」という楽曲はみんなのものだと思うので、歌詞や音を思う存分楽しんでください!みんなで手を取り合って、一緒にこの楽曲を盛り上げていけたらなと思います!