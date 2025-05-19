¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Î¥È¥¯¥Ù¥Ä¤ªäÆ¤ê!?»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL 2025Ç¯12¹æ¡×¤Ç·ÇºÜ
¡Ú¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL 2025Ç¯12¹æ¡Û 5·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§550±ß
¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL 2025Ç¯12¹æ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¤Ï¡¢5·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL 2025Ç¯12¹æ¡×¤Ë¤Æ¡¢»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¿·ÎÐÀ¸¤¤ÌÐ¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤½Õ¤Îµ¨Àá¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÊÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¡ÉÆó¿Í¤¤ê¤Î¥È¥¯¥Ù¥Ä¤ªäÆ¤ê»þ´Ö¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¡£»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤Ê¤é¡×¤âËÜÆü5·î19Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ï¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL(¥Ö¥ë)¸ø¼°X¡Ú»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¡Û
»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤Ê¤é¡×¡Û
(C)Shonengahosha All Rights Reserved.