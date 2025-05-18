¾´ýÌ¾¿ÍÀïÂè£´¶É·èÃå»ý¤Á±Û¤· ±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬½éÇòÀ±¡¡ÂçÊ¬¡¦±§º´¿ÀµÜ
±§º´¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¾¿ÍÀïÂè4¶É¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤òÇË¤ê½éÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
±§º´¿ÀµÜ¤Ç17Æü¤«¤é·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ì¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè4¶É¡£½éÆü¤ÏÆ£°æÌ¾¿Í¤Î61¼êÌÜ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀéÆü¼ê¤¬À®Î©¤·Àè¼ê¤È¸å¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê18Æü¸áÁ°9»þ¤Ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ºÇ½ªÈ×¤Ë·ÁÀªÍÍø¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å10»þ16Ê¬¡¢141¼êÌÜ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ£°æÌ¾¿Í¤¬ÅêÎ»¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·èÃå¤Ïº£·î29Æü¤È30Æü¤Ë°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè5¶É¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£