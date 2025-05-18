&TEAM¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê·èÄê¡Ö°ìÈÖÂç¤¤Ê²ñ¾ì¡×½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é
9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡õTEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¡Ö2025¡¡¡õTEAM¡¡CONCERT¡¡TOUR¡¡¡ÇAWAKEN¡¡THE¡¡BLOODLINE¡Ç¡×Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
10Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢Ê¡²¬¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢ÂæËÌ¡¢Ê¼¸Ë¡¢¹á¹Á¤È¥¢¥¸¥¢9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³¤³°ÅÏ¹ÒÁ°ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¡¢10·î25Æü¤È26Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢MAKI¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËLUN¢®¡Ê¥¢¥¥å¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤E¡Ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢JO¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡õTEAM¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¸¤òÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ø±é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£