¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡×¿¿ÅÄ(»³ÅÄÎÃ²ð)¤Î¹ðÇò¤ËÍÉ¤ì¤ëÈþÏÂ(Àî±ÉÍûÆà)¡Ä¤µ¤é¤Ë¡¢¾»»Þ(ßÀÅÄ¥Þ¥ê)¤Î¿¿ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Âç±ê¾å¡ª
5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤ËÂè6ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡¼¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡¼¡×¡£º£Æü5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè5ÏÃ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¼¡²óÂè6ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª
Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤ÎÀèÇÚ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÌÚÂ¼»°ÂÀ¡ÊÀéÍÕÍºÂç¡Ë¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÊý¡¦¹Â¸ý¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï·¯¤¬¹¥¤¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡×¡½¡½¿¿ÅÄÍ´»Î¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤ËÈþÏÂ¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡ª
Âè6ÏÃ¡¢¿¿ÅÄ¤Î¹ðÇò¤ËÍÉ¤ì¤Þ¤¯¤ëÈþÏÂ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤«¤é¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎø°¦¤¬¥Ð¥ì¤¿¤éÂ¨¥¯¥Ó¡ª¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ìÂçº®Íð¡ª°ìÊý¡¢·ÝÇ½4Éô¤ÎÌµÌ¾½÷Í¥¡¦ÅÄÊÕ¾»»Þ¡ÊßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÈÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤¬Âç±ê¾å¡£ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥ÉS¾å»Ê¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ³¤ä¤»¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÈþÏÂ¤À¤¬¡¢¾»»Þ¤Î¿¿ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿¿ÅÄ¤ÎCM·ÀÌó¤Þ¤Ç´íµ¡¤Ë¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤Ï¤ó¤Î¤¯¤»¤Ë¸¶¿§Ãå¤ë¤Ê¡×¤È¾»»Þ¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢ÈÖÁÈ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀë¹ð¡£À¤´Ö¤«¤é¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¾»»Þ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÈþÏÂ¤È·ÝÇ½4Éô¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡ª
Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/damemane/story/¡Ë¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡£
¡ãÂè5ÏÃ¿¶¤êÊÖ¤ê¡ä
·ÝÇ½4Éô¤ÎÀèÇÚ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¼Â¤Ï·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¡ª¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹Â¸ý¤È·ëÀ®¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹â¹»À¸·Ý¿Í¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¡£ÌÚÂ¼¤ÏÌ´¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢·Ý¿Í¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÈþÏÂ¤Ï¡¢ºÔÀî¤«¤éÈó¾ð¤Ê»ØÎá¤ò¼õ¤±¤ë¡½¡½¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥¦¥¹¤òº£·îÃæ¤Ë²ò»¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ò»¶¤¹¤ë¤ï¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤È¹Â¸ý¤ÎÄ¹Ç¯¤Îå«¡¢¤½¤·¤ÆÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡È¾Ð¤¤¡É¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é²ò»¶¤·¤è¤¦¡×¤È¹Â¸ý¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢2¿Í¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¡£Ìë¤Î¸ø±à¤Ç¤Î·Î¸Å¡¢4Éô¤Ç¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¡½¡½µ÷Î¥¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºÆ¤Ó¿´¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£ÈþÏÂ¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë²ò»¶¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
·Þ¤¨¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ¡£²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¡£¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«À²¤ì¤ä¤«¤Ê³Ð¸ç¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢ÁêÊý¤ÈËÜµ¤¤Ç¾Ð¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿Æü¡¹¤³¤½¤¬Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï·Ý¿Í¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢Äü¤á¤Î°¤¤2¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬¸«¤»¤¿ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢ÈþÏÂ¤Î¿´¤Ë¤â³Î¤«¤Ê²Ð¤ò¤È¤â¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢²ò»¶ÊóÆ»¤òÌÜ¤Ë¤·¤ÆÎÞ¤°¤àÈþÏÂ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿¿ÅÄ¡£ÈþÏÂ¤ò¸«¤Ä¤á»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï·¯¤¬¹¥¤¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡×¡£ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤Ë¸ÍÏÇ¤¦ÈþÏÂ¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤â¤Þ¤¿¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
ºÔÀî¤Î»ØÎá¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥¦¥¹¡×¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ÈþÏÂ¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò·è°Õ¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ç¤ë¡£ºÔÀî¤Ï¡ÖÈà¤é¤Î´é¤òÎÉ¤¯¸«¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢ÈþÏÂ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ´¶È¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¿¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÈþÏÂ¤ËÅÁ¤¨¤¿¿¿ÅÄ¡£2¿Í¤ËÇÈÍð¤À¤é¤±¤ÎÎø¤ÎÍ½´¶¡Ä!?
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
2025Ç¯4·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ
Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷
Hulu¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«ÉôÊ¬¤ò´Þ¤à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤òÇÛ¿®Ãæ
https://www.hulu.jp/im-a-d-list-handler
¼çÂê²Î¡§Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥Î¥ó (VS. Chevon)¡×¡Êcutting edge / JUSTA RECORD¡Ë
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡§IVE¡ÖDARE ME¡×¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë
ÁÞÆþ²Î¡§Ryosuke Yamada¡¡¡Ö²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¡Ê¥¹¥È¡¼¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÎÜÅìÅì°ìÏº¡¡Ãö¸ÔÎ´°ì¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡¤Û¤«
µÓËÜ¡§µÜËÜÉð»Ë¡¡´äºê¤¦Âç¡Ê¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡Ë¡¡À¾³À¶©´ð
²»³Ú¡§À¥Àî±Ñ»Ë¡¡ÎëÌÚ¿¿¿Í
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£ß·µ¨À¤»Ò¡¡ÃÓÅÄ·ò»Ê¡¡½©¸µ¹§Ç·¡¡Âç¸î¾´»Ò
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§ https://www.ntv.co.jp/damemane/
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS
X¡§@damemane_ntv
Instagram¡§@damemane_ntv
TikTok¡§@damemane_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ô¥À¥á¥Þ¥Í