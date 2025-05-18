±ÊÌî²ê°ê½Ð±é±Ç²è¸¶ºî¼Ô¡¡¸½¾ì¤Ç¤Î±ÊÌî¤Ë¸ÀµÚ¡Ö2¥«·îÄÉ¤Ã¤Æ1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»±²Ãæ¤â
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¡Ê49¡Ë¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ÖÆüÍËThe¡¡NIGHT¡¡¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢16Æü¤Ë¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ÆÆÄ´ØÏÂÎ¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢ÅìÂ¼»á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÅìÂ¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÎÓÌÀ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢±ÊÌî¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÂ¼»á¤Ï±Ç²è¤ÎµÓËÜ¡¢´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï4·î24ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤ËÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤È´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤Î¥À¥Ö¥ëÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢±²Ãæ¤Î¿Í¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò´Ó¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÅìÂ¼»á¤â´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³¨¤òÉÁ¤¯»î¸³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂ¼»á¤¬Ä¾ÀÜ¡¢±ÊÌî¤Ë½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¤¤ï¤±¤Í¡£¼õ¸³¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±ÊÌî¤Ï¤½¤Î»ØÆ³¤ò¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¤À¤È¡È¤¨¤¨¡ª¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤Î¼ê¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï±ÊÌî¤ÈÂçÀôÍÎ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤â¡¢¤»¤ê¤Õ¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤À¤«¤é¡¢¥·¡¼¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤À¤·¡¢¤»¤ê¤Õ¤ÎÎÌ¤¬À¨¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤·¤«¤âÊý¸À¤Ç¤·¤ç¤¦¡©µÜºêÊÛ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÊªÀ¨¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÌî¤Î±éµ»¤ÎÀºÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2¥«·îÄÉ¤Ã¤Æ¡¢²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤Ï1²ó¤âNG¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¤ÎËÌÅç¥Þ¥ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¥Þ¥ä¤¬¤¤¤ë¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤«¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡£¡È¤»¤ê¤ÕËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦1²ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥È¤ËËâË¡¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î¤»¤ê¤Õ¤âÆ¬¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄ¾Á°¤ËÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¡©Á´Éô¡¢Á°¤ÎÆü¤Ë¡£¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬Í½ÁÛ³°¤Î·Á¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÂ¼»á¤Ï¡ÖºîÉÊ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Ëº¤ì¤Æ±Ç²è¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬X¤«¤é¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£