À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤«¤é17Ç¯¡Ä67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡¢Æ±³ØÇ¯µìÍ§¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤Âå¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¤¥¤´Ø·¸¤Ç¡×
»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤«¤é17Ç¯¡½¡£67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæµÁ¹ä¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÄÃæµÁ¹ä»á¤È¡¢ÀÎ¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡ÙÈÓÁÒÊÒÄ®ËÜÅ¹¤Ç2¿Í¤À¤±¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×¤µ¤ó(67)=µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½Ð¿È¡£»×¤¤½Ð¤ÎÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡×¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤Âå¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î»äÃ£¤Ï¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¤¥¤´Ø·¸¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¡Ö²ÖÈªËÒ¾ì¡×¤ò³«¶È¡£2007Ç¯¤«¤éÀ¸»º¤·¤¿¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢08Ç¯¤Ë¤Ï»¨»ï¡ÖDIME¡×(¾®³Ø´Û)¤¬É½¾´¤¹¤ë¡ÖDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÀ¸³è¡¦·ò¹¯ÉôÌç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£