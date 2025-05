これは…眠れない……! YouTubeチャンネル「10 Cats.+」では、猫の親子が戯れる様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて仲良しな親子なんでしょう」「しっぽで遊ぶ姿が癒やされる」の声が続出しました。

ウトウトと眠りかけると…

注目を集めたのは「くねくね動くしっぽが気になって寝れない猫の小侍郎 Kojiro the Cat can’t get to sleep because of Wiggle Wiggle Tail」という動画。

猫の「小侍郎(こじろう)」が気持ちよさそうに眠っているところから始まります。頭には、娘の「ミシェル」のしっぽが巻きついていて、とても幸せそうな親子ショットです。

ところが突然、ミシェルのしっぽがワイパーのように、左右へパタパタと動き出します。びっくりして起きてしまう小侍郎。しばらくぼう然とした様子で、動くしっぽを手や口で「やめてニャ!」とばかりに止めようとしますが、全然止まりません。

諦めてまた眠ろうとする小侍郎。でも、ミシェルは「ねえ、遊ぼうよ」と言っているかのように、しっぽを動かし続けます。しばらくすると、抵抗は諦めたのか、じっとしている様子の小侍郎。しっぽが止まると、ウトウトと眠りかけるのですが、またしっぽが動いて起こされて……の繰り返しです。

それでも、小侍郎はその場から離れようとはしません。しっぽワイパーがちょっと楽しくなってきたのか、しっぽをつかんで遊んでいるようにも見えます。ラストは、ミシェルのおしりを枕にして、親子で仲良く寝転がる姿が映し出され……という展開です。

動画を見た人も思わず爆笑したようで、「ワイパーのようにブンブンwww」「眠りを邪魔するしっぽワイパーにやられた」「こんなに邪魔されても動かないなんて、仲良し親子すぎる!」「顔の上で直接ワイパーが動いているようなw」「小侍郎君、そこで寝るにはちょいと無理が…(笑)」「しっぽは邪魔でも、おしりの下のポジションが落ち着くのかも」「超かわいい〜 何度も見たくなるかわいさ」など、ほほ笑ましいコメントがたくさん寄せられていました。かわいらしい親子の様子を、ぜひチェックしてみてください。