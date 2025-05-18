¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¤¬Àï¤¦¤Ù¤¸½ÌòÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡¡Èª»³Î´Â§»á¡Öµ²±¤ËÄ¶»Ä¤ë»î¹ç¤ò¡Ä¡×¡¡
¡¡ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô3¿Í¤¬YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Á°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤Ë¸½ÌòÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê33¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢0¡½3¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿°æ²¬¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬¼¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¿´¾ð¤ò»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢36ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤È¥¥ã¥ê¥¢¡£ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Æ¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È°úÂà¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡Ö¡Êº£²óº¹¤ÏµÍ¤á¤¿¤¬¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¤â¤¦1ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤¡£Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Àï¤ÏÂçÊÑ¡£µ²±¤ËÄ¶»Ä¤ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï°æ²¬¤È¤ÎÂÐÀï´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤â¼ÂÀÓ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤2¿Í¡£¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤âÂç¤¤Ê½¸µÒ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö·ý»ÍÏ¯¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ê°æ²¬¤¬¡Ë¤ä¤ì¤Ð¡¢µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ë¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£