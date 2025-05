エヴァートン、サウサンプトンに快勝で『グディソン・パーク』133年の歴史に幕

プレミアリーグ第37節が18日に行われ、エヴァートンとサウサンプトンが対戦した。エヴァートンのファーストチームにとっては、1892年から使用してきた『グディソン・パーク』でのラストゲーム。レジェンドのティム・ケーヒル氏やウェイン・ルーニー氏らも観戦に駆けつけた。一方、すでに降格が決まっているサウサンプトンの日本代表DF菅原由勢はベンチスタートだったが、最後まで出番は訪れなかった。

There has been plenty for Wayne Rooney to smile about!



The legendary striker is a boyhood @Everton fan and former Toffees player 🔵#EVESOU pic.twitter.com/XE3ADMWray