MAX¤ÎLINA¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×26Ç¯Á°¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡ÖNANA¤µ¤ó¤¬ÆàÎÉ¤Ç¡×Çú¾ÐÍ¶¤¦
MAX¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ÖMAX 30th LIVE CONTACT¡¡¡ÁWays To Go¡Á¡×½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÖGive me a Shake¡Ê2019mix¡Ë¡×¡ÖRide on time¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤äºÇ¿·¶Ê¡ÖALDEBARAN¡×¤Ê¤ÉÁ´25¶Ê¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢1800¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë30Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸ø±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£97Ç¯¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤äNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¡¢98Ç¯¤Î½é¤Î²Æì³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢LINA¡Ê48¡Ë¤Ï¡ÖÉðÆ»´Û¤â²Æì¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤â¤¹¤´¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éNANA¤µ¤ó¤¬ÆàÎÉ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤¿»þ¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
99Ç¯¡¢ÆàÎÉ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢MCÃæ¤ËNANA¡Ê49¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢NANA¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ»ä¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼ÁÌä¤¢¤ë¿Í¡¼¡ª¡Ù¤ÈÊç½¸¤·¤Æ¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÍî¤Ã¤³¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÙÈ÷°÷¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
LINA¤Ï¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é3¿Í¤Ç¤âÁ´Á³¤ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ØNANA¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈMAX¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û