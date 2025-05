櫻坂46

櫻坂46が18日、12thシングルを6月25日に発売することを発表した。

新曲のタイトルは「Make or Break」。現在敢行中の全国ツアー「5th TOUR “Addiction”」広島公演の2日目の終演後に、会場内で突如ティザー映像が映し出されて解禁となった。

2月には11thシングル「UDAGAWA GENERATION」、4月には2ndアルバム「Addiction」を発売したばかりの櫻坂46の、2025年のさらなる打ち出しとなる。

また、7月9日(水)・10日(木)には幕張イベントホールにて、本シングルのBACKSメンバーによる「12t Single BACKS LIVE!!」も開催することが併せて発表された。

なお、本シングルのフォーメーションは、5月25日放送のレギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂?」で発表される。

櫻坂46の全国ツアーは7月24日、25日、26日の東京ドーム3daysと、8月23日、24日の京セラドーム大阪2daysという、グループ史上最大の挑戦となるドーム5daysを残すのみとなった。■作品情報櫻坂46 12th Single『Make or Break』発売日:2025年6月25日(水)-CD Package-http://sakurazaka46.lnk.to/20250625_MakeorBreak_PKG【Blu-ray付き】初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13360〜13361 / 2000円 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13362〜13363 / 2000円 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13364〜13365 / 2000円 (tax in)初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13366〜13367 / 2000円 (tax in)★初回仕様限定盤・封入特典★応募特典シリアルナンバー封入メンバー生写真(各TYPE別より1枚ランダム封入)【通常盤/CDのみ】CD only / SRCL-13368 / 1200円 (tax in)