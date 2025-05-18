1¿Í1Ëç¤ÏÇã¤¦¤Ù¤¤«¤â¡ª¡ÚGU¡ÛÂç¿Í¤Î¥¥ì¥¤¸«¤¨♡¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥«ー¥Ç¡×
¤½¤í¤½¤íËÜ³ÊÅª¤Ë»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤»þ´ü¡£¥¥ì¥¤¸«¤¨¤âÁÀ¤¤¤Ä¤Ä»ç³°ÀþÂÐºö¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥«ー¥Ç¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡£UV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
Èþ¤·¤¤¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¥³ー¥Ç¤Ë
¡ÚGU¡Û¡ÖUV¥«¥Ã¥ÈV¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äø¤è¤¯ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥¥ì¥¤¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ëºÙ¥ê¥ÖÁÇºà¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ëV¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÍ³²¤Ê»ç³°Àþ¤ò90%°Ê¾å¥«¥Ã¥È¤¹¤ëUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¥°¥ìー¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¤¥¨¥íー¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥«ー¥Ç
2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ú¤ä¤®¤½¤¦¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤ÇÄø¤è¤¯È©¸«¤»¤¬¤Ç¤¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M