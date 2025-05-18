MAXÎÞ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈMAX¤Ç¤¹¡×30¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Ç¡Ö´ÔÎñMAX¡×ÀÀ¤¦
MAX¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢1800¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£LINA¡Ê48¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏµÙ·Æ¤Ê¤·¡£»ä¤¿¤Á¤â³Ð¸ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥µ¥Ü¤é¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£REINA¡Ê47¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÆ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖGive me a Shake¡Ê2019mix¡Ë¡×¡ÖRide on time¡×¤Ê¤É±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖALDEBARAN¡×¤Ê¤ÉÁ´25¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ËNANA¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âÂÎÎÏ¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¤Î¥´¥ê¡Ê52¡Ë¤ÈDA PUMP¤ÎISSA¡Ê46¡ËKIMI¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMAX 30th¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ÇµÒÀÊ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÁ´°÷¤Ç¡ÖI will¡×¤ò²Î¾§¡£4¿Í¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
MINA¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¡£ËÜÅö¤Ëº£¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â4¿Í¤È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£´ÔÎñMAX¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
NANA¤Ï¡Ö¥ß¥Ê¥³¡ÊMINA¡Ë¤¬¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿6Ç¯´Ö¤ÏAKI¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢REINA¤¬¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿6Ç¯´Ö¤Ï3¿Í¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬MAX¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢MAX¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£10·î¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï98Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î²Æì³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈMAX¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û