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You¡Çre the VAR: Should Henderson have received a red card here? pic.twitter.com/08lk6aFEHM— 433 (@433) May 17, 2025