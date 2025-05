24-25シーズンのFA杯決勝クリスタル・パレス対マンチェスター・シティの一戦が行われ、1-0でパレスが勝利を飾った。パレスはクラブ創設165年目にして初のタイトル獲得となった。



そんなパレス対シティの一戦でエベレチ・エゼのゴール以上に話題になったのが、パレスの守護神であるディーン・ヘンダーソンのプレイだ。



24分、シティは後方のヨシュコ・グヴァルディオルが前線にロングフィードを供給。アーリング・ハーランドが反応し、ボックス内に侵入しようとするも、GKヘンダーソンに手で弾かれ、そのままゴールに向かうことはできなかった。





You’re the VAR: Should Henderson have received a red card here? pic.twitter.com/08lk6aFEHM